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ГУР: Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 03:31
ГУР: Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна
ЕМБЛЕМА ГУР, ФОТО З FACEBOOK РОЗВІДКИ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Володимира Путіна.

Джерело: інтерв'ю представника ГУР МОУ Андрія Черняка грецькому виданню "Iefimerida"

Пряма мова: "На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники "великої Росії"".

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Деталі: Черняк розповів, що не багато російських високопосадовців співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Водночас, за його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.

"Усі вони роблять це заради власної вигоди – це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", – пояснив він.

Представник ГУР вважає, наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але "якщо він (Путін – ред.) втратить владу, вони його знищать".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Представник воєнної розвідки Андрій Черняк заявив, що в країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа.

Теми: розвідкаПутінвійна
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