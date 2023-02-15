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ГУР: Украинская разведка сотрудничает с людьми, которые очень близки к Путину

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 03:31
ГУР: Украинская разведка сотрудничает с людьми, которые очень близки к Путину
ЭМБЛЕМА ГУР, ФОТО ИЗ FACEBOOK РАЗВЕДКИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сотрудничает с людьми из близкого окружения российского президента Владимира Путина.

Источник: интервью представителя ГУР МОУ Андрея Черняка греческому изданию "Iefimerida"

Прямая речь: "На войне мы используем все средства, разрешенные законом. Мы нашли механизмы сотрудничества даже с людьми, которые очень близки к Путину. Эти люди вне всяких подозрений, они известны как сторонники "великой России"".

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Детали: Черняк рассказал, что не много российских чиновников сотрудничают с ГУР из-за дружеских чувств к Украине. В то же время, по его словам, в окружении Путина есть довольно много людей, которые не поддерживают текущую политику РФ в отношении Украины, в частности полномасштабную войну.

"Все они делают это ради собственной выгоды – это в их интересах. Кто-то, чтобы спасти свою жизнь. Кто-то потому, что теряет деньги. После вторжения в Украину ряд людей начали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", – пояснил он.

Представитель ГУР считает, пока эти люди не готовы к любым переворотам в РФ, но "если он (Путин – ред.) потеряет власть, они его уничтожат".

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Напомним: Представитель военной разведки Андрей Черняк заявил, что в странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть.

Темы: разведкаПутинвойна
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