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Відхід з Бахмута не сприятиме підготовці України до контрнаступу – ISW

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 06:35
РУЙНУВАННЯ У БАХМУТІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість аналітики Інституту вивчення війни вважають таке рішення Києва правильним.

Джерело: щоденний звіт ISW

Деталі: В інституті наголосили, що Захід продовжує висловлювати занепокоєння щодо рішучості України утримувати Бахмут. Зокрема, газета Washington Post повідомила, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому закликали Україну надати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута.

Втім, ISW продовжує вважати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.

Дослівно: "Оборона Бахмута змусила Кремль витратити значну частину ПВК "Вагнер" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмута послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення операцій таким чином, щоб змусити Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмута і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмута, якби Україна здала місто раніше".

Основні висновки ISW за 14 лютого:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністр оборони США Ллойд Остін 14 лютого заявив, що 54 країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України продовжать підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.
  • Міністерство оборони РФ вербує засуджених та імітує підхід ПВК "Вагнер" до засуджених як до гарматного м'яса.
  • Окупанти продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжили наземні обстріли навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.
  • Окупанти не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській та західній частині Запорізької областей.
  • Російські сухопутні війська на Кольському півострові на північному заході Росії були скорочені до однієї п'ятої від їхньої початкової чисельності до вторгнення в Україну, що підтверджує, що Кремль не переймається військовою загрозою з боку НАТО.
  • Володимир Путін і Олександр Лукашенко можуть зустрітися 17 лютого.

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Теми: війнаБахмутЗбройні сили
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