Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відхід з Бахмута не сприятиме підготовці України до контрнаступу – ISW

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 05:35
Відхід з Бахмута не сприятиме підготовці України до контрнаступу – ISW
РУЙНУВАННЯ У БАХМУТІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість аналітики Інституту вивчення війни вважають таке рішення Києва правильним.

Джерело: щоденний звіт ISW

Деталі: В інституті наголосили, що Захід продовжує висловлювати занепокоєння щодо рішучості України утримувати Бахмут. Зокрема, газета Washington Post повідомила, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому закликали Україну надати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута.

Реклама:

Втім, ISW продовжує вважати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.

Дослівно: "Оборона Бахмута змусила Кремль витратити значну частину ПВК "Вагнер" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмута послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення операцій таким чином, щоб змусити Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмута і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмута, якби Україна здала місто раніше".

ВІДЕО ДНЯ

Основні висновки ISW за 14 лютого:

  • Міністр оборони США Ллойд Остін 14 лютого заявив, що 54 країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України продовжать підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.
  • Міністерство оборони РФ вербує засуджених та імітує підхід ПВК "Вагнер" до засуджених як до гарматного м'яса.
  • Окупанти продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжили наземні обстріли навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.
  • Окупанти не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській та західній частині Запорізької областей.
  • Російські сухопутні війська на Кольському півострові на північному заході Росії були скорочені до однієї п'ятої від їхньої початкової чисельності до вторгнення в Україну, що підтверджує, що Кремль не переймається військовою загрозою з боку НАТО.
  • Володимир Путін і Олександр Лукашенко можуть зустрітися 17 лютого.

Теми: війнаБахмутЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Захисники за добу ліквідували 690 загарбників, 7 ББМ та 4 ворожі танки
ГУР: Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна
Британська розвідка заявила про проблеми з воєнно-промисловим виробництвом РФ
Окупанти цілодобово спалюють своїх загиблих у Криму – Генштаб
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: