Відхід з Бахмута не сприятиме підготовці України до контрнаступу – ISW
Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість аналітики Інституту вивчення війни вважають таке рішення Києва правильним.
Джерело: щоденний звіт ISW
Деталі: В інституті наголосили, що Захід продовжує висловлювати занепокоєння щодо рішучості України утримувати Бахмут. Зокрема, газета Washington Post повідомила, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому закликали Україну надати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута.
Втім, ISW продовжує вважати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.
Дослівно: "Оборона Бахмута змусила Кремль витратити значну частину ПВК "Вагнер" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмута послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.
Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення операцій таким чином, щоб змусити Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмута і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмута, якби Україна здала місто раніше".
Основні висновки ISW за 14 лютого:
- Міністр оборони США Ллойд Остін 14 лютого заявив, що 54 країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України продовжать підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.
- Міністерство оборони РФ вербує засуджених та імітує підхід ПВК "Вагнер" до засуджених як до гарматного м'яса.
- Окупанти продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжили наземні обстріли навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.
- Окупанти не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській та західній частині Запорізької областей.
- Російські сухопутні війська на Кольському півострові на північному заході Росії були скорочені до однієї п'ятої від їхньої початкової чисельності до вторгнення в Україну, що підтверджує, що Кремль не переймається військовою загрозою з боку НАТО.
- Володимир Путін і Олександр Лукашенко можуть зустрітися 17 лютого.