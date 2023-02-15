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Отход из Бахмута не будет способствовать подготовке Украины к контрнаступлению – ISW

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 06:35
РАЗРУШЕНИЯ В БАХМУТЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Запад обеспокоен нежеланием Украины отказываться от продолжения обороны Бахмута. Однако аналитики Института изучения войны считают такое решение Киева правильным.

Источник: ежедневный отчет ISW

Детали: В институте отметили, что Запад продолжает выражать обеспокоенность относительно решимости Украины удерживать Бахмут. В частности, газета Washington Post сообщила, что американские специалисты по оборонному планированию считают, что украинские силы не способны одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, а потому призвали Украину предоставить приоритет весеннему контрнаступлению, а не защите Бахмута.

Впрочем, ISW продолжает считать, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным.

Дословно: "Оборона Бахмута заставила Кремль потратить значительную часть ЧВК "Вагнер" и задействовать значительные ресурсы воздушно-десантных сил для поддержки изнурительного наступления. Украинская оборона Бахмута ослабила значительные российские силы и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.

Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления со стороны Украины, они могли бы рассчитывать на расширение операций таким образом, чтобы заставить Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности. Таким образом, оборона Бахмута и создание Украиной условий для контрнаступления являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими мерами, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за пределами Бахмута, если бы Украина сдала город раньше".

Основные выводы ISW за 14 февраля:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля заявил, что 54 страны-участницы Контактной группы по вопросам обороны Украины продолжат поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
  • Министерство обороны РФ вербует осужденных и имитирует подход ЧВК "Вагнер" к осужденным как к пушечному мясу.
  • Оккупанты продолжили наступательные действия на Купянском направлении и вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжили наземные обстрелы вокруг Бахмута и на западных окраинах Донецка.
  • Оккупанты не проводили никаких подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области, а также в Херсонской, Николаевской и западной части Запорожской областей.
  • Российские сухопутные войска на Кольском полуострове на северо-западе России были сокращены до одной пятой от их первоначальной численности до вторжения в Украину, что подтверждает, что Кремль не беспокоится о военной угрозе со стороны НАТО.
  • Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться 17 февраля.

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Темы: войнаБахмутВооруженные силы
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