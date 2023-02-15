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Окупанти цілодобово спалюють своїх загиблих у Криму – Генштаб

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 07:32
МОБІЛЬНИЙ КРЕМАТОРІЙ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З АРМІЯINFORM

У селі Красна Зорька, яке знаходиться в Криму, місцевий крематорій цілодобово спалює загиблих окупантів, у такий спосіб росіяни намагаються приховати свої втрати.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців".

Деталі: У Генштабі зазначили, що кремація загиблих окупантів у Красній Зорьці здійснюється цілодобово. При цьому крематорій не надає послуги цивільним.

Що цьому передувало: За даними українських військових розвідників, російські загарбники через великі втрати у війні проти України активно використовують мобільні крематорії.

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Теми: ГенштабокупаціяКрим
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