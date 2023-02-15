Оккупанты круглосуточно сжигают своих погибших в Крыму – Генштаб

В селе Красная Зорька, которое находится в Крыму, местный крематорий круглосуточно сжигает погибших оккупантов, таким образом россияне пытаются скрыть свои потери.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированного Крыма для сокрытия количества погибших противник применяет сжигание. Возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей количеством до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников".

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Детали: В Генштабе отметили, что кремация погибших оккупантов в Красной Зорьке осуществляется круглосуточно. При этом крематорий не предоставляет услуги гражданским.

Что этому предшествовало: По данным украинских военных разведчиков, российские захватчики из-за больших потерь в войне против Украины активно используют мобильные крематории.