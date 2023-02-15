Україні потрібно кілька місяців на підготовку до деокупації територій – Резніков

Україні знадобиться декілька місяців, щоб повноцінно підготуватися до деокупації тимчасово окупованих територій.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резнікова в інтерв’ю "Укрінформу" за підсумками 9-ої зустрічі у форматі "Рамштайн"

Пряма мова: "Тому що в них (військових - ред.) задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України.

Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події".

Деталі: Резніков зазначив, що постачання в Україну техніки залежить передусім від терміну навчання українських військових. Він наголосив, що техніка "не може зайти просто так".