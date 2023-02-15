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Украине нужно несколько месяцев на подготовку к деоккупации территорий – Резников

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 февраля 2023, 13:25
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Украине понадобится несколько месяцев, чтобы полноценно подготовиться к деоккупации временно оккупированных территорий. 

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Укринформу" по итогам 9-й встречи в формате "Рамштайн"

Прямая речь: "Потому что у них (военных - ред.) задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом. И эта задача направлена прежде всего на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины. 

Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события". 

Детали: Резников отметил, что поставки в Украину техники зависят прежде всего от срока обучения украинских военных. По его словам, техника "не может зайти просто так".

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Темы: Резниковдеоккупацияоружиевойна
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