Украине нужно несколько месяцев на подготовку к деоккупации территорий – Резников

Украине понадобится несколько месяцев, чтобы полноценно подготовиться к деоккупации временно оккупированных территорий.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Укринформу" по итогам 9-й встречи в формате "Рамштайн"

Прямая речь: "Потому что у них (военных - ред.) задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом. И эта задача направлена прежде всего на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины.

Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события".

Детали: Резников отметил, что поставки в Украину техники зависят прежде всего от срока обучения украинских военных. По его словам, техника "не может зайти просто так".