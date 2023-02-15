Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Амнистия коллаборантов: кого готовы простить украинцы

Валентина РоманенкоСреда, 15 февраля 2023, 13:58
иллюстративное фото: Depositphotos

Более половины украинцев допускают амнистию учителей, социальных работников и врачей-коллаборационистов.

Источник: данные исследования Социологической группы Рейтинг

Детали: В вопросе применения амнистии для различных категорий жителей оккупированных территорий, в отношении которых были установлены факты коллаборации с врагом, относительное большинство считают возможной амнистию для учителей, врачей, социальных работников (68%), руководителей местных коммунальных учреждений (58%) и руководителей местных предприятий, банков, организаций (51%).

Амнистию для журналистов местных СМИ допускают 38%, не допускают - 57%.

Амнистию для членов местных политических партий и участников незаконных вооруженных формирований допускают более 20%, против этого - более 70%.

Для чиновников местных органов власти и представителей силовых органов амнистию считают возможной менее 20%, около 80% - невозможной.

Самосуд в случае военных преступлений против Украины считают оправданным почти 40%, имеют противоположное мнение - 55%.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Исследование было проведено 23-26 декабря 2022 года.

Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Читайте УП В Google News

Темы: амнистияколлаборационизмвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский уверен в реальности победы в течение года: "Можем и быстрее"

Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ, в ассоциации отреагировали

видеоМарионетка Путина Лукашенко заявил, что не мог не примчаться на зов своего хозяина

Auchan Украина "шокирован" расследованием о помощи армии РФ: требует объяснений от французского офиса

Арестованный в Германии шпион должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS - СМИ

В России на оружейном заводе прогремел взрыв: 1 погибший, трое раненых

Все новости...
амнистия
Министр обороны объяснил оккупантам, как сдаться в плен
Налоговая амнистия: за 3 недели в бюджет уплатили 1,6 миллиона
Кабмин определил, кто мог бы попасть под амнистию после деоккупации
Последние новости
16:00
Во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу
15:57
Болгария оштрафовала местную "дочку" российского "Лукойла" на 37 миллионов долларов
15:57
Зеленский уверен в реальности победы в течение года: "Можем и быстрее"
15:50
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу
15:46
Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ, в ассоциации отреагировали
15:42
Зеленский: Антикоррупционная система в Украине – одна из самых мощных в Европе
15:27
Во Львове взяли под стражу священника, который развращал собственную дочь
15:18
видеоМарионетка Путина Лукашенко заявил, что не мог не примчаться на зов своего хозяина
15:17
фотоКосмический телескоп Вебба впервые показал сложную структуру ближайших галактик
15:14
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
Все новости...