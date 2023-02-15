Амнистия коллаборантов: кого готовы простить украинцы

Более половины украинцев допускают амнистию учителей, социальных работников и врачей-коллаборационистов.

Источник: данные исследования Социологической группы Рейтинг

Детали: В вопросе применения амнистии для различных категорий жителей оккупированных территорий, в отношении которых были установлены факты коллаборации с врагом, относительное большинство считают возможной амнистию для учителей, врачей, социальных работников (68%), руководителей местных коммунальных учреждений (58%) и руководителей местных предприятий, банков, организаций (51%).

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Амнистию для журналистов местных СМИ допускают 38%, не допускают - 57%.

Амнистию для членов местных политических партий и участников незаконных вооруженных формирований допускают более 20%, против этого - более 70%.

Для чиновников местных органов власти и представителей силовых органов амнистию считают возможной менее 20%, около 80% - невозможной.

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Самосуд в случае военных преступлений против Украины считают оправданным почти 40%, имеют противоположное мнение - 55%.

Справка: Исследование было проведено 23-26 декабря 2022 года.

Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.