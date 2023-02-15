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На Київщині працювала ППО: у небі були повітряні кулі РФ

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоСереда, 15 лютого 2023, 13:01
На Київщині працювала ППО: у небі були повітряні кулі РФ
Скриншот з alerts.in.ua

Під час повітряної тривоги у Київській області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі каналу "Київ" і в ефірі національного телемарафону, КМВА 

Дослівно КОВА: "У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО".

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Деталі: В адміністрації закликали мешканців зберігайте спокій та перебувати в укриттях.  

У Київській області о 13:28 оголосили повітряну тривогу. На решті території країни наразі сирени не лунали.  

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що ситуація на Київщині контрольована.

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Пряма мова Юсова: "Повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію. Стосовно невідомих об’єктів – інформація відома, вони знаходяться під контролем. Справді, є інформація про ворожі наміри, в тому числі збір розвідданих по виманюванню українських засобів ППО і є відповідна реакція і система реагування на подібні загрози".

Деталі: Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що наразі РФ почала застосовувати поряд із безпілотниками повітряні кулі, але на них Протиповітряна оборона не поспішає витрачати ракети. 

За його словами, тривога на Київщині 15 лютого може бути пов’язана саме з кулями.

Пряма мова Ігната: "Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка кусок металу несе. Звичайно Повітряні сили які 24 на 7 сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору цілодобово. Тут вже йдеться про майстерність наших людей, щоб відрізнити кулю від БПЛА, БПЛА від літака.

Зрозуміло, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись потужними засобами ніхто не буде. Бо це лише куля. Це ми бачили і 12 числа, і вчора (14 лютого – ред.). І це пролетіло на територію інших держав, очевидно. Суть в тому, що куля рухається у повітрі. Куди вітер дує – туди вона й летить".

Оновлено: В ефірі національного телемарафону пізніше Ігнат підтвердив, що повітряну тривогу оголосили через присутність повітряних куль.

О 15:00 повітряна тривога поширилася на Київ та Черкаську область.

О 15.17 КМВА повідомила, що в небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль. У зв'язку з цим може працювати ППО та авіація.

Перед 16 годиною втратили червоний колір на мапі тривог Києв та область, о 16.34 зняли тривогу на Черкащині.

Передісторія:

Теми: Київська областьППОповітряна тривога
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