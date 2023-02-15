На Киевщине работала ПВО: в небе были воздушные шары РФ

Во время воздушной тревоги в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире канала "Киев" и в эфире национального телемарафона, КГВА

Дословно КОВА: "В небе Киевщины обнаружили воздушные цели. В связи с этим работает ПВО".

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Детали: В администрации призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

В Киевской области в 13:28 объявили воздушную тревогу. На остальной территории страны сирены не звучали.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что ситуация на Киевщине контролируемая.

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Прямая речь Юсова: "Воздушные силы, разведка отслеживают ситуацию. Относительно неизвестных объектов – информация известна, они находятся под контролем. Действительно, есть информация о вражеских намерениях, в том числе о сборе разведданных по выманиванию украинских средств ПВО и есть соответствующая реакция и система реагирования на подобные угрозы".

Детали: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что сейчас РФ начала применять наряду с беспилотниками воздушные шары, но на них Противовоздушная оборона не спешит тратить ракеты. По его словам, тревога на Киевщине 15 февраля может быть связана именно с воздушными шарами.

Прямая речь Игната: "Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который кусок металла несет. Конечно Воздушные силы 24 на 7 сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства круглосуточно. Здесь уже речь идет о мастерстве наших людей, чтобы отличить шар от БПЛА, БПЛА от самолета.

Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то мощными средствами никто не будет. Потому что это только шар. Это мы видели и 12 числа и вчера (14 февраля – ред.). И это пролетело на территорию других государств, очевидно. Суть в том, что шар движется в воздухе. Куда ветер дует – туда он и летит".

Обновлено: В эфире национального телемарафона позже Игнат подтвердил, что воздушную тревогу объявили из-за присутствия воздушных шаров.

В 15:00 воздушная тревога распространилась на Киев и Черкасскую область.

В 15.17 КГВА сообщила, что в небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель. В связи с этим может работать ПВО и авиация.

Перед 16 часами утратили красный цвет на карте тревог Киев и область, в 16.34 сняли тревогу в Черкасской области.