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Суд зобов'язав демонтувати "храм-кіоск" біля Десятинної церкви – Ткаченко

Альона Мазуренко Середа, 15 лютого 2023, 14:34
фото: ФБ Ткаченка

Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого "храму-мафу".

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Facebook

Дослівно: "Суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого "храму-мафу".

Позов Музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту „а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу".

Деталі: Ткаченко додав, що "храм-кіоск" знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Ділянку, на якій збудували споруду, захопили у 2008 році. Спочатку вона мала вигляд трьох зблокованих кіосків.

У 2012 році за часів Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва. Але жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки УПЦ МП ніколи не отримувала.

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Сама будівля, за словами міністра, споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво, в експлуатацію її у встановленому порядку не введено.

З 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

Що було раніше:

  • УПЦ МП називала споруду біля Десятинної церкви Володимиро-Ольгинським храмом свого Десятинного чоловічого монастиря.
  • У січні 2018 року споруду намагалися підпалити, після чого Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних.
  • Також у січні того ж року націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви".

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Теми: церкваМінкультурисудУПЦ МП
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