Суд обязал демонтировать "храм-киоск" возле Десятинной церкви – Ткаченко
Хозяйственный суд Киева обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного "храма-мафа".
Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Facebook
Дословно: "Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного "храма-мафа".
Иск Музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта "а" части 1 ст. 91 Земельного кодекса".
Детали: Ткаченко добавил, что "храм-киоск" находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".
Участок, на котором построили сооружение, захватили в 2008 году. Сначала оно имело вид трех сблокированных киосков.
В 2012 году во времена Януковича началось "узаконивание" незаконного строительства. Но никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка УПЦ МП никогда не получала.
Само здание, по словам министра, построено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство, в эксплуатацию оно в установленном порядке не введено.
С 2020 года длился суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольного объекта.
Что предшествовало:
- УПЦ МП называла сооружение возле Десятинной церкви Владимиро-Ольгинским храмом своего Десятинного мужского монастыря.
- В январе 2018 года сооружение пытались поджечь, после чего Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога двух подозреваемых.
- Также в январе того же года националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви".