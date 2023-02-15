Суд обязал демонтировать "храм-киоск" возле Десятинной церкви – Ткаченко

Хозяйственный суд Киева обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного "храма-мафа".

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Facebook

Дословно: "Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного "храма-мафа".

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Иск Музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта "а" части 1 ст. 91 Земельного кодекса".

Детали: Ткаченко добавил, что "храм-киоск" находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

Участок, на котором построили сооружение, захватили в 2008 году. Сначала оно имело вид трех сблокированных киосков.

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В 2012 году во времена Януковича началось "узаконивание" незаконного строительства. Но никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка УПЦ МП никогда не получала.

Само здание, по словам министра, построено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство, в эксплуатацию оно в установленном порядке не введено.

С 2020 года длился суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольного объекта.

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