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У Снігурівці знайшли тіла 27 людей, убитих під час російської окупації

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 лютого 2023, 15:48
ФОТО: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 людей, убитих під час окупації міста військовими Росії.

Джерело: видання Новости-N з посиланням на начальника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Козака

Деталі: Повідомляються, що тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті: кульові поранення, травми від вибухів боєприпасів тощо. При цьому у місті не знайшли місць масового поховання людей.

Очільник прокуратури Дмитро Казак повідомив, що за виявленими фактами розпочато кримінальні провадження та призначено судово-медичні експертизи. Встановлюється повне коло причетних до злочинів.

Що цьому передувало: 

  • 10 листопада минулого року стало відомо, що українська армія взяла під контроль місто Снігурівку Миколаївської області.
  • Пізніше в ОВА повідомили, що у Снігурівці російські окупанти облаштували катівні, де допитували місцевих жителів.

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Теми: Миколаївська областьокупаціяжертвивоєнні злочини
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