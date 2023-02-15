У Снігурівці знайшли тіла 27 людей, убитих під час російської окупації
Середа, 15 лютого 2023, 14:48
У деокупованій Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 людей, убитих під час окупації міста військовими Росії.
Джерело: видання Новости-N з посиланням на начальника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Козака
Деталі: Повідомляються, що тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті: кульові поранення, травми від вибухів боєприпасів тощо. При цьому у місті не знайшли місць масового поховання людей.
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Очільник прокуратури Дмитро Казак повідомив, що за виявленими фактами розпочато кримінальні провадження та призначено судово-медичні експертизи. Встановлюється повне коло причетних до злочинів.
Що цьому передувало:
- 10 листопада минулого року стало відомо, що українська армія взяла під контроль місто Снігурівку Миколаївської області.
- Пізніше в ОВА повідомили, що у Снігурівці російські окупанти облаштували катівні, де допитували місцевих жителів.
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