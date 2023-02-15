В Снигиревке нашли тела 27 человек, убитых во время российской оккупации

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время оккупации города военными России.

Источник: издание Новости-N со ссылкой на начальника Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Козака

Детали: Сообщается, что тела погибших имеют признаки насильственной смерти: пулевые ранения, травмы от взрывов боеприпасов и тому подобное. При этом в городе не нашли мест массового захоронения людей.

Реклама:

Глава прокуратуры Дмитрий Казак сообщил, что по выявленным фактам начаты уголовные производства и назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается полный круг причастных к преступлениям.

Что этому предшествовало:

10 ноября прошлого года стало известно, что украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.

Позже в ОВА сообщили, что в Снигиревке российские оккупанты обустроили пыточные, где допрашивали местных жителей.