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В Снигиревке нашли тела 27 человек, убитых во время российской оккупации

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 февраля 2023, 14:48
В Снигиревке нашли тела 27 человек, убитых во время российской оккупации
ФОТО: НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время оккупации города военными России.

Источник: издание Новости-N со ссылкой на начальника Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Козака

Детали: Сообщается, что тела погибших имеют признаки насильственной смерти: пулевые ранения, травмы от взрывов боеприпасов и тому подобное. При этом в городе не нашли мест массового захоронения людей.

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Глава прокуратуры Дмитрий Казак сообщил, что по выявленным фактам начаты уголовные производства и назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается полный круг причастных к преступлениям.

Что этому предшествовало:

  • 10 ноября прошлого года стало известно, что украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.
  • Позже в ОВА сообщили, что в Снигиревке российские оккупанты обустроили пыточные, где допрашивали местных жителей.

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Темы: Николаевская областьоккупацияжертвывоенные преступления
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