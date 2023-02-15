В Снигиревке нашли тела 27 человек, убитых во время российской оккупации
Среда, 15 февраля 2023, 15:48
В деоккупированной Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время оккупации города военными России.
Источник: издание Новости-N со ссылкой на начальника Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Козака
Детали: Сообщается, что тела погибших имеют признаки насильственной смерти: пулевые ранения, травмы от взрывов боеприпасов и тому подобное. При этом в городе не нашли мест массового захоронения людей.
Глава прокуратуры Дмитрий Казак сообщил, что по выявленным фактам начаты уголовные производства и назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается полный круг причастных к преступлениям.
Что этому предшествовало:
- 10 ноября прошлого года стало известно, что украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.
- Позже в ОВА сообщили, что в Снигиревке российские оккупанты обустроили пыточные, где допрашивали местных жителей.