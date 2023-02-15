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Над Києвом виявили близько 6 повітряних куль РФ, більшість збили – КМВА

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 лютого 2023, 17:07
Ілюстративне фото з Associated Press

Над Києвом виявлено близько 6 ворожих повітряних куль – протиповітряна оборона збила більшість із них.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації

Дослівно: "Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру.

По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті".

Деталі: В КМВА повідомляють, що повітряні кулі могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідувальне обладнання. Метою запуску куль, як припускають у КМВА, було виявлення та виснаження української ППО.

Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде після аналізу решток збитих об’єктів.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вдень 15 лютого на Київщині оголосили повітряну тривогу.
  • Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що тривогу оголосили через присутність повітряних куль ворога у небі.

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Теми: КиївППОПовітряні сили ЗСУ
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