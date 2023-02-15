Над Києвом виявили близько 6 повітряних куль РФ, більшість збили – КМВА
Над Києвом виявлено близько 6 ворожих повітряних куль – протиповітряна оборона збила більшість із них.
Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації
Дослівно: "Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру.
По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті".
Деталі: В КМВА повідомляють, що повітряні кулі могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідувальне обладнання. Метою запуску куль, як припускають у КМВА, було виявлення та виснаження української ППО.
Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде після аналізу решток збитих об’єктів.
Передісторія:
- Вдень 15 лютого на Київщині оголосили повітряну тривогу.
- Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що тривогу оголосили через присутність повітряних куль ворога у небі.