Над Киевом обнаружили около 6 воздушных шаров РФ, большинство сбили – КГВА
Над Киевом обнаружено около 6 вражеских воздушных шаров – противовоздушная оборона сбила большинство из них.
Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации
Дословно: "Предварительно, в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 6 вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра.
По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты".
Детали: В КМВА сообщают, что воздушные шары могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведывательное оборудование. Целью запуска шаров, как предполагают в КМВА, было выявление и истощение украинской ПВО.
Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет после анализа остатков сбитых объектов.
Предыстория:
- Днем 15 февраля на Киевщине объявили воздушную тревогу.
- Воздушные силы ВСУ подтвердили, что тревогу объявили из-за присутствия воздушных шаров врага в небе.