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Над Киевом обнаружили около 6 воздушных шаров РФ, большинство сбили – КГВА

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 февраля 2023, 16:07
Над Киевом обнаружили около 6 воздушных шаров РФ, большинство сбили – КГВА
Иллюстративное фото с Associated Press

Над Киевом обнаружено около 6 вражеских воздушных шаров – противовоздушная оборона сбила большинство из них.

Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации

Дословно: "Предварительно, в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 6 вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра.

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По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты".

Детали: В КМВА сообщают, что воздушные шары могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведывательное оборудование. Целью запуска шаров, как предполагают в КМВА, было выявление и истощение украинской ПВО.

Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет после анализа остатков сбитых объектов.

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Предыстория: 

  • Днем 15 февраля на Киевщине объявили воздушную тревогу.
  • Воздушные силы ВСУ подтвердили, что тревогу объявили из-за присутствия воздушных шаров врага в небе.

Темы: КиевПВОВоздушные силы ВСУ
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