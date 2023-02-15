На Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої: за добу знищено понад 100 окупантів – Череватий

На Бахмутському напрямку російські окупанти втратили за добу 119 людей вбитими та 163 пораненими – тривають жорстокі бої.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на речника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Щодо Бахмута так само. Там тривають жорстокі бої. Ворог втрачає щодобово там багато військовослужбовців. 119 лише за цю добу було вбито та 163 поранено. 103 обстріли здійснив ворог на бахмутському напрямку з різних видів озброєння, артилерії та РСЗВ",

Деталі: За добу на Бахмутському напрямку росіяни здійснили 103 обстріли з різних видів озброєння, сталося 25 бойових зіткнень.

Череватий також вкотре наголосив, що в'їзд та виїзд до Бахмута наразі обмежений, але можливий. До міста можуть потрапити журналісти, волонтери та інші люди, якщо це зумовлено службовою необхідністю.