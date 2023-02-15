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На Бахмутском направлении продолжаются жестокие бои: за сутки уничтожено более 100 оккупантов – Череватый

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 февраля 2023, 18:06
РАЗБОМБЛЕННЫЙ БАХМУТ НА СПУТНИКОВОМ ФОТО MAXAR

На Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли за сутки 119 человек убитыми и 163 ранеными – продолжаются жестокие бои.

Источник: Интерфакс со ссылкой на представителя Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Относительно Бахмута так же. Там продолжаются жестокие бои. Враг теряет ежесуточно там много военнослужащих. 119 только за эти сутки были убиты и 163 ранены. 103 обстрела совершил враг на Бахмутском направлении из различных видов вооружения, артиллерии и РСЗО",

Детали: За сутки на Бахмутском направлении россияне совершили 103 обстрела из различных видов вооружения, произошло 25 боевых столкновений. 

Череватый также в очередной раз подчеркнул, что въезд и выезд в Бахмут пока ограничен, но возможен. В город могут попасть журналисты, волонтеры и другие люди, если это обусловлено служебной необходимостью.

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Темы: БахмутДонецкая областьвойна
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