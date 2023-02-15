У Молдові заявили, що отримали від України інформацію про об’єкт, через який закрили авіапростір

Повітряний простір Молдови 14 лютого тимчасово закривали через повітряний об’єкт, інформацію про який офіційний Кишинів отримав від української влади.

Про це спікер парламенту Молдови Ігор Гросу розповів журналістам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ProTV.

"Так, це або дрон, або пристрій, який виконує вимірювання на певній висоті. Інформація надійшла від українських колег, після чого Національна армія ідентифікувала його. Наших румунських колег теж поінформували, тому що цей об'єкт рухався в напрямку південного заходу. Саме тому нам знадобився цей короткий інтервал для забезпечення безпеки повітряного простору", - сказав Гросу.

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Гросу, втім, не уточнив про походження чи приналежність цього повітряного об’єкта.

"Поруч із нами йде війна. Він прилетів із півночі, з боку України. Ми повинні бути пильними, у постійному контакті з Україною та Румунією, щоб відстежувати подібні ситуації", - додав він.

14 лютого Управління цивільної авіації Молдови (AAC) оголосило, що повітряний простір країни було закрито того ж дня з 13:24 до 14:46 для забезпечення безпеки громадян після виявлення на півночі країни невідомого літального апарату, схожого на метеозонд.

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Повідомлялось, що об’єкт було виявлено в районі Сорок біля кордону з Україною.

14 лютого і в повітряному просторі Румунії виявили невстановлений об'єкт, схожий на метеозонд. На його пошуки відправили два винищувачі, однак екіпажі літаків не підтвердили наявність повітряної цілі.

Між тим, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 14 лютого у повітряному просторі України зафіксували кулі з кутовими відбивачами, запущені ворогом. Росія використовує такі літаючі об’єкти для проведення розвідки і відволікання нашої ППО.

На уточнююче запитання "Української правди", чи могли подібні повітряні об’єкти стати причиною закриття повітряного простору над Молдовою, Ігнат зазначив, що не володіє відповідними даними, однак сказав, що такі кулі теоретично можуть залетіти в простір сусідніх іноземних держав, оскільки змінюють напрямок в залежності від сили і напрямку вітру.