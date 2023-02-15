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В Молдове заявили, что получили от Украины информацию об объекте, из-за которого закрыли авиапространство

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 17:48

Воздушное пространство Молдовы 14 февраля временно закрывали из-за воздушного объекта, информацию о котором официальный Кишинев получил от украинских властей.

Об этом спикер парламента Молдовы Игорь Гросу рассказал журналистам в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ProTV.

"Да, это или дрон, или устройство, которое выполняет измерения на определенной высоте. Информация поступила от украинских коллег, после чего Национальная армия идентифицировала его. Наших румынских коллег тоже проинформировали, потому что этот объект двигался в направлении юго-запада. Именно поэтому нам понадобился этот короткий интервал для обеспечения безопасности воздушного пространства", - сказал Гросу.

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Гросу, впрочем, не уточнил о происхождении или принадлежности этого воздушного объекта.

"Рядом с нами идет война. Он прилетел с севера, со стороны Украины. Мы должны быть бдительными, в постоянном контакте с Украиной и Румынией, чтобы отслеживать подобные ситуации", - добавил он.

14 февраля Управление гражданской авиации Молдовы (AAC) объявило, что воздушное пространство страны было закрыто в тот же день с 13:24 до 14:46 для обеспечения безопасности граждан после обнаружения на севере страны неизвестного летательного аппарата, похожего на метеозонд. 

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Сообщалось, что объект был обнаружен в районе Сорок возле границы с Украиной.

14 февраля и в воздушном пространстве Румынии обнаружили неустановленный объект, похожий на метеозонд. На его поиски отправили два истребителя, однако экипажи самолетов не подтвердили наличие воздушной цели.

Между тем, представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что 14 февраля в воздушном пространстве Украины зафиксировали шары с угловыми отражателями, запущенные врагом. Россия использует такие летающие объекты для проведения разведки и отвлечения нашей ПВО.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", могли ли подобные воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой, Игнат отметил, что не владеет соответствующими данными, однако сказал, что такие шары теоретически могут залететь в пространство соседних иностранных государств, поскольку меняют направление в зависимости от силы и направления ветра.

Темы: Молдоваавиа
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