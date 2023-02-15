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Поблизу Луганська знайшли нове масове поховання "вагнерівців"

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 21:10
Фото: ВВС (російська служба)

Поблизу окупованого Луганська знайшли нове поховання людей, що могли загинути, будучи найманцями російської ВПК "Вагнер".

Джерело: BBC (російська служба)

Деталі: На початку лютого поблизу Луганська біля селища Кіровка виявили на місцевому кладовищі 42 свіжі могили чоловіків. Місцеві розповіли, що могили ніхто не відвідує, і ніхто з похованих не був їм знайомий.

Агентству вдалося знайти у відкритих джерелах згадки про 37 чоловіків, чиї дані збігаються з написами на могильних табличках поблизу Луганська.

Дослівно: "35 із них були росіянами, один - громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані. На сайтах російських судів викладені судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих у Луганську. Усі вони мали зараз відбувати покарання в місцях позбавлення волі".

"Сторінки повних тезок більшості чоловіків, похованих під Луганськом, можна знайти в соцмережах. Судячи з публікацій, тільки один із них був сиротою, і ще кілька людей більшу частину життя провели в ув'язненні і, можливо, не мали близьких людей за межами колоній. Більшість же постійно контактували з рідними та друзями".

Деталі: Агентсво вказує, що поховання під Луганськом - уже третє кладовище, де виявляють десятки могил ув'язнених, які воювали в Україні у складі ПВК "Вагнер".

ВІДЕО ДНЯ

У грудні в станиці Бакинська Краснодарського краю було виявлено 47 могил засуджених. Лише за два місяці кількість поховань збільшилася вшестеро - до кінця січня могил загиблих ув'язнених стало вже 270. На кожній лежить вінок із червоно-чорно-жовтою емблемою, що зустрічається на нашивках і прапорах ПВК "Вагнер".

На початку лютого жителі підмосковного селища Фряново виявили в сусідньому селищі нову цвинтарну алею з 22 могил. На кожній лежали такі ж червоно-чорно-жовті вінки, як у станиці Бакинській.

Пізніше сам засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин підтвердив, що цвинтар у станиці Бакинській Краснодарського краю належить його приватній військовій компанії, але поки не коментував статусу поховань у Підмосков'ї та поблизу Луганська.

Передісторія:

  • У січні видання The New York Times проаналізувало супутникові знімки та відеозаписи і дійшло висновку, що Кладовище, яке використовується ПВК "Вагнер" для поховання вбитих найманців у станиці Бакинська Краснодарського краю, за останні кілька місяців збільшилося в 7 разів.
  • 9 лютого Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.

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Теми: ВагнерРосіяЛуганськ
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