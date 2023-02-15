Вблизи Луганска нашли новое массовое захоронение "вагнеровцев"

Около оккупированного Луганска нашли новое захоронение людей, которые могли погибнуть, будучи наемниками российской ВПК "Вагнер".

Источник: BBC (русская служба)

Детали: В начале февраля вблизи Луганска возле поселка Кировка обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. Местные рассказали, что могилы никто не посещает, и никто из похороненных не был им знаком.

Агентству удалось найти в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках вблизи Луганска.

Дословно: "35 из них были россиянами, один - гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане. На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 20 человек, которые являются полными тезками захороненных в Луганске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы".

"Странички полных тезок большинства мужчин, похороненных под Луганском, можно найти в соцсетях. Судя по публикациям, только один из них был сиротой, и еще несколько человек большую часть жизни провели в заключении и, возможно, не имели близких людей за пределами колоний. Большинство же постоянно контактировали с родными и друзьями".

Детали: Агентсво указывает, что захоронение под Луганском - уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

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В декабре в станице Бакинская Краснодарского края было обнаружено 47 могил осужденных. Всего за два месяца количество захоронений увеличилось в шесть раз - к концу января могил погибших заключенных стало уже 270. На каждой лежит венок с красно-черно-желтой эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах ЧВК "Вагнер".

В начале февраля жители подмосковного поселка Фряново обнаружили в соседнем поселке новую кладбищенскую аллею из 22 могил. На каждой лежали такие же красно-черно-желтые венки, как в станице Бакинской.

Позже сам основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что кладбище в станице Бакинской Краснодарского края принадлежит его частной военной компании, но пока не комментировал статус захоронений в Подмосковье и вблизи Луганска.

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