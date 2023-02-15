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У Покровську загинули троє людей, рятувальну операцію завершено

Середа, 15 лютого 2023, 21:18
У Покровську загинули троє людей, рятувальну операцію завершено
Покровськ після обстрілу, фото з Telegram Павла Кириленка

У Покровську Донецької області завершили порятунок людей із-під руїн знищеного російським "Смерчем" будинку, там загинули троє людей, 11 осіб отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Завершена рятувальна операція  у Покровську на руїнах знищеного росіянами будинку. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені. 

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Серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу".

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Деталі: 15 лютого близько 10-ї ранку у Покровську відбувся обстріл житлового мікрорайону "Сонячний". За уточненою інформацією, росіяни завдали удару із РСЗВ "Смерч". 

Раніше повідомлялося про 12 поранених і одного загиблого.

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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