Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Покровске погибли три человека, спасательная операция завершена

Среда, 15 февраля 2023, 21:18
В Покровске погибли три человека, спасательная операция завершена
Покровск после обстрела, фото из Telegram Павла Кириленко

В Покровске Донецкой области завершили спасение людей из-под руин уничтоженного российским "Смерчем" дома, там погибли три человека, 11 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь: "Завершена спасательная операция в Покровске на руинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, одиннадцать ранены. 

Реклама:

Среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей.

В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: 15 февраля около 10 утра в Покровске случился обстрел жилого микрорайона "Солнечный". По имеющейся информации, россияне нанесли удар из РСЗО "Смерч".

Ранее сообщалось о 12 раненых и одном погибшем.

Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Донецкая область
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: