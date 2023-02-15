В Покровске погибли три человека, спасательная операция завершена

Покровск после обстрела, фото из Telegram Павла Кириленко

В Покровске Донецкой области завершили спасение людей из-под руин уничтоженного российским "Смерчем" дома, там погибли три человека, 11 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь: "Завершена спасательная операция в Покровске на руинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, одиннадцать ранены.

Среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей.

В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа".

Детали: 15 февраля около 10 утра в Покровске случился обстрел жилого микрорайона "Солнечный". По имеющейся информации, россияне нанесли удар из РСЗО "Смерч".

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Ранее сообщалось о 12 раненых и одном погибшем.