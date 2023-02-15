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У Києві відновлюють роботу низки тролейбусів і трамваїв

Олена РощінаСереда, 15 лютого 2023, 23:13
12 трамвай йде Подолом на тлі Привида Києва, LightRocket via Getty Images

Із 16 лютого в Києві відновлять роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів після того, як електротранспорт тривалий час не ходив через брак електроенергії внаслідок російських атак по об'єктах енергетики. 

Джерело: міський столичний голова Віталій Кличко, офіційний портал Києва

Пряма мова Кличка: "Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту. Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв".

Деталі: Так, організовується робота тролейбусних маршрутів:

  1. № 5 "Вул. Білицька – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  2. № 5-Д "Просп. Свободи – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  3. № 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності";
  4. № 7 "Вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  5. № 8 "Вул. Смілянська – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
  6. № 9-К "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";
  7. № 11 "Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська";
  8. № 12 "Ст. м. "Васильківська" – Залізничний вокзал";
  9. № 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал";
  10. № 17 "Пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
  11. № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка";
  12. № 24 "Вул. Північна – просп. Свободи";
  13. № 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободи";
  14. № 26 "Просп. Свободи – ст. м. "Нивки";
  15. № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Київ-Волинський";
  16. № 29-Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";
  17. № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";
  18. № 32 "Вул. Північна – вул. Сошенка";
  19. № 34 "Вул. Північна – ст. м. "Почайна";
  20. № 34-К "Вул. Північна – просп. С. Бандери";
  21. № 36 "Вул. Північна – ст. м. "Святошин";
  22. № 37 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова";
  23. № 37-А "Поліклініка – ст. м. "Лісова";
  24. № 38 "Ст. м. "Видубичі" – Національний музей історії України у Другій світовій війні";
  25. № 40 "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";
  26. № 41 "Вул. Тулузи – ст. м. "Святошин";
  27. № 42 "Вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська";
  28. № 43 "Кібцентр – Дарницька площа";
  29. № 44 "Вул. Північна – просп. С. Бандери";
  30. № 47 "Вул. Милославська – ст. м. "Мінська";
  31. № 50-К "Вул. Милославська – Дарницька площа".

Також нагадаємо, що з 13 лютого відновлено тролейбусний маршрут № 31 "Вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська".

Окрім цього, буде організовано роботу трамвайних маршрутів:

  1. № 4 "Вул. Милославська – ст. Троєщина-2";
  2. № 8-К "Ст. м. "Позняки" – вул. П. Усенка";
  3. № 11 "Вул. Йорданська – Контрактова площа";
  4. № 12 "Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)";
  5. № 16 "Контрактова площа – ст. м. "Героїв Дніпра";
  6. № 17 "Вул. Йорданська – Пуща-Водиця";
  7. № 19 "Площа Шевченка – Контрактова площа";
  8. № 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лісова";
  9. № 22-К "Вул. П. Усенка – ЗЗБК";
  10. № 28-Д "Вул. Милославська – ст. м. "Позняки";
  11. № 29-К "Ст. м. "Бориспільска" – вул. П. Усенка";
  12. № 33-А "Вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка";
  13. № 35 "Вул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лісова".

Окрім цього, продовжать роботу трамвайні маршрути:

ВІДЕО ДНЯ

№ 1 "Михайлівська Борщагівка – ст. Старовокзальна" (відновлено з 13.01.2023);

№ 3 "Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальна" (відновлено з 13.01.2023);

№ 5 "Вул. Сержа Лифаря – ст. Троєщина-2" (відновлено з 31.01.2023);

№ 28 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова" (відновлено з 31.01.2023).

Цьому передувало: У Києві споживачам уже кілька днів не вимикали електроенергію.

У Yasno повідомили, що фахівцям вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей, тож дефіциту генерації електроенергії немає вже декілька діб.

Трамваї та тролейбуси припинили ходити у столиці 23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії. На їхніх маршрутах курсували автобуси.

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Теми: КиївтранспортелектроенергіяВіталій Кличко
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