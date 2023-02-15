У Києві відновлюють роботу низки тролейбусів і трамваїв

Із 16 лютого в Києві відновлять роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів після того, як електротранспорт тривалий час не ходив через брак електроенергії внаслідок російських атак по об'єктах енергетики.

Джерело: міський столичний голова Віталій Кличко, офіційний портал Києва

Пряма мова Кличка: "Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту. Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв".

Деталі: Так, організовується робота тролейбусних маршрутів:

№ 5 "Вул. Білицька – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу); № 5-Д "Просп. Свободи – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу); № 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності"; № 7 "Вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу); № 8 "Вул. Смілянська – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу); № 9-К "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту"; № 11 "Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська"; № 12 "Ст. м. "Васильківська" – Залізничний вокзал"; № 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал"; № 17 "Пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу); № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка"; № 24 "Вул. Північна – просп. Свободи"; № 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободи"; № 26 "Просп. Свободи – ст. м. "Нивки"; № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Київ-Волинський"; № 29-Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт"; № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай"; № 32 "Вул. Північна – вул. Сошенка"; № 34 "Вул. Північна – ст. м. "Почайна"; № 34-К "Вул. Північна – просп. С. Бандери"; № 36 "Вул. Північна – ст. м. "Святошин"; № 37 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова"; № 37-А "Поліклініка – ст. м. "Лісова"; № 38 "Ст. м. "Видубичі" – Національний музей історії України у Другій світовій війні"; № 40 "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту"; № 41 "Вул. Тулузи – ст. м. "Святошин"; № 42 "Вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська"; № 43 "Кібцентр – Дарницька площа"; № 44 "Вул. Північна – просп. С. Бандери"; № 47 "Вул. Милославська – ст. м. "Мінська"; № 50-К "Вул. Милославська – Дарницька площа".

Також нагадаємо, що з 13 лютого відновлено тролейбусний маршрут № 31 "Вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська".

Окрім цього, буде організовано роботу трамвайних маршрутів:

№ 4 "Вул. Милославська – ст. Троєщина-2"; № 8-К "Ст. м. "Позняки" – вул. П. Усенка"; № 11 "Вул. Йорданська – Контрактова площа"; № 12 "Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)"; № 16 "Контрактова площа – ст. м. "Героїв Дніпра"; № 17 "Вул. Йорданська – Пуща-Водиця"; № 19 "Площа Шевченка – Контрактова площа"; № 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лісова"; № 22-К "Вул. П. Усенка – ЗЗБК"; № 28-Д "Вул. Милославська – ст. м. "Позняки"; № 29-К "Ст. м. "Бориспільска" – вул. П. Усенка"; № 33-А "Вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка"; № 35 "Вул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лісова".

Окрім цього, продовжать роботу трамвайні маршрути:

ВІДЕО ДНЯ

№ 1 "Михайлівська Борщагівка – ст. Старовокзальна" (відновлено з 13.01.2023);

№ 3 "Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальна" (відновлено з 13.01.2023);

№ 5 "Вул. Сержа Лифаря – ст. Троєщина-2" (відновлено з 31.01.2023);

№ 28 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова" (відновлено з 31.01.2023).

Цьому передувало: У Києві споживачам уже кілька днів не вимикали електроенергію.

У Yasno повідомили, що фахівцям вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей, тож дефіциту генерації електроенергії немає вже декілька діб.

Трамваї та тролейбуси припинили ходити у столиці 23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії. На їхніх маршрутах курсували автобуси.