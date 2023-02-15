В Киеве возобновляют работу ряда троллейбусов и трамваев
С 16 февраля в Киеве возобновят работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов после того, как электротранспорт длительное время не ходил из-за нехватки электроэнергии в результате российских атак по объектам энергетики.
Источник: городской столичный глава Виталий Кличко, официальный портал Киева
Прямая речь Кличко: "Столица постепенно восстанавливает работу электротранспорта. С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев".
Детали: Так, организуется работа троллейбусных маршрутов:
- № 5 "Ул. Белицкая – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
- № 5-Д "Просп. Свободы – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
- № 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Независимости";
- № 7 "Ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
- № 8 "Ул. Смелянская – пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
- № 9-К "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта";
- № 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины - ул. Маршальская";
- № 12 "Ст. м. "Васильковская" – Железнодорожный вокзал";
- № 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал";
- № 17 "Пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
- № 18 "Майдан Независимости – ул. Сошенко";
- № 24 "Ул. Северная – просп. Свободы";
- № 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободы";
- № 26 "Просп. Свободы – ст. м. "Нивки";
- № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Киев-Волынский";
- № 29-Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";
- № 30 "Ул. Милославская – ул. Кадетский Гай";
- № 32 "Ул. Северная – ул. Сошенко";
- № 34 "Ул. Северная – ст. м. "Почайна";
- № 34-К "Ул. Северная – просп. С. Бандеры";
- № 36 "Ул. Северная – ст. м. "Святошин";
- № 37 "Ул. Милославская – ст. м. "Лесная";
- № 37-А "Поликлиника – ст. м. "Лесная";
- № 38 "Ст. м. "Выдубичи" –Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне";
- № 40 "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта";
- № 41 "Ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";
- № 42 "Ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбедская";
- № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь";
- № 44 "Ул. Северная – просп. С. Бандеры";
- № 47 "Ул. Милославская – ст. м. "Минская";
- № 50-К "Ул. Милославская – Дарницкая площадь".
Также с 13 февраля восстановлен троллейбусный маршрут № 31 "Ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская".
Кроме этого, будет организована работа трамвайных маршрутов:
- № 4 "Ул. Милославская – ст. Троещина-2";
- № 8-К "Ст. м. "Позняки" – ул. П. Усенко";
- № 11 "Ул. Иорданская – Контрактовая площадь";
- № 12 "Контрактовая площадь – Пуща-Водица (14-я линия)";
- № 16 "Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра";
- № 17 "Ул. Иорданская – Пуща-Водица";
- № 19 "Площадь Шевченко – Контрактовая площадь";
- № 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лесная";
- № 22-К "Ул. П. Усенко – ЗЗБК";
- № 28-Д "Ул. Милославская – ст. м. "Позняки";
- № 29-К "Ст. м. "Бориспольская" – ул. П. Усенко";
- № 33-А "Ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко";
- № 35 "Ул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лесная".
Кроме этого, продолжат работу трамвайные маршруты:
№ 1 "Михайловская Борщаговка – ст. Старовокзальная" (восстановлено с 13.01.2023);
№ 3 "Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная" (восстановлено с 13.01.2023);
№ 5 "Ул. Сержа Лифаря – ст. Троещина-2" (восстановлено с 31.01.2023);
№ 28 "Ул. Милославская – ст. м. "Лесная" (восстановлено с 31.01.2023).
Этому предшествовало: В Киеве потребителям уже несколько дней не отключали электроэнергию.
В Yasno сообщили, что специалистам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей, поэтому дефицита генерации электроэнергии нет уже несколько суток.
Трамваи и троллейбусы перестали ходить в столице 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии. На их маршрутах курсировали автобусы.