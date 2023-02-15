В Киеве возобновляют работу ряда троллейбусов и трамваев

12 трамвай идет по Подолу на фоне Призрака Киева, LightRocket via Getty Images

С 16 февраля в Киеве возобновят работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов после того, как электротранспорт длительное время не ходил из-за нехватки электроэнергии в результате российских атак по объектам энергетики.

Источник: городской столичный глава Виталий Кличко, официальный портал Киева

Прямая речь Кличко: "Столица постепенно восстанавливает работу электротранспорта. С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев".

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Детали: Так, организуется работа троллейбусных маршрутов:

№ 5 "Ул. Белицкая – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода); № 5-Д "Просп. Свободы – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода); № 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Независимости"; № 7 "Ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода); № 8 "Ул. Смелянская – пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала); № 9-К "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта"; № 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины - ул. Маршальская"; № 12 "Ст. м. "Васильковская" – Железнодорожный вокзал"; № 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал"; № 17 "Пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала); № 18 "Майдан Независимости – ул. Сошенко"; № 24 "Ул. Северная – просп. Свободы"; № 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободы"; № 26 "Просп. Свободы – ст. м. "Нивки"; № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Киев-Волынский"; № 29-Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит"; № 30 "Ул. Милославская – ул. Кадетский Гай"; № 32 "Ул. Северная – ул. Сошенко"; № 34 "Ул. Северная – ст. м. "Почайна"; № 34-К "Ул. Северная – просп. С. Бандеры"; № 36 "Ул. Северная – ст. м. "Святошин"; № 37 "Ул. Милославская – ст. м. "Лесная"; № 37-А "Поликлиника – ст. м. "Лесная"; № 38 "Ст. м. "Выдубичи" –Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне"; № 40 "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта"; № 41 "Ул. Тулузы – ст. м. "Святошин"; № 42 "Ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбедская"; № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"; № 44 "Ул. Северная – просп. С. Бандеры"; № 47 "Ул. Милославская – ст. м. "Минская"; № 50-К "Ул. Милославская – Дарницкая площадь".

Также с 13 февраля восстановлен троллейбусный маршрут № 31 "Ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская".

Кроме этого, будет организована работа трамвайных маршрутов:

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№ 4 "Ул. Милославская – ст. Троещина-2"; № 8-К "Ст. м. "Позняки" – ул. П. Усенко"; № 11 "Ул. Иорданская – Контрактовая площадь"; № 12 "Контрактовая площадь – Пуща-Водица (14-я линия)"; № 16 "Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра"; № 17 "Ул. Иорданская – Пуща-Водица"; № 19 "Площадь Шевченко – Контрактовая площадь"; № 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лесная"; № 22-К "Ул. П. Усенко – ЗЗБК"; № 28-Д "Ул. Милославская – ст. м. "Позняки"; № 29-К "Ст. м. "Бориспольская" – ул. П. Усенко"; № 33-А "Ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко"; № 35 "Ул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лесная".

Кроме этого, продолжат работу трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка – ст. Старовокзальная" (восстановлено с 13.01.2023);

№ 3 "Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная" (восстановлено с 13.01.2023);

№ 5 "Ул. Сержа Лифаря – ст. Троещина-2" (восстановлено с 31.01.2023);

№ 28 "Ул. Милославская – ст. м. "Лесная" (восстановлено с 31.01.2023).

Этому предшествовало: В Киеве потребителям уже несколько дней не отключали электроэнергию.

В Yasno сообщили, что специалистам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей, поэтому дефицита генерации электроэнергии нет уже несколько суток.

Трамваи и троллейбусы перестали ходить в столице 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии. На их маршрутах курсировали автобусы.