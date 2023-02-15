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В Киеве возобновляют работу ряда троллейбусов и трамваев

Елена РощинаСреда, 15 февраля 2023, 23:13
12 трамвай идет по Подолу на фоне Призрака Киева, LightRocket via Getty Images

С 16 февраля в Киеве возобновят работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов после того, как электротранспорт длительное время не ходил из-за нехватки электроэнергии в результате российских атак по объектам энергетики. 

Источник: городской столичный глава Виталий Кличко, официальный портал Киева

Прямая речь Кличко: "Столица постепенно восстанавливает работу электротранспорта. С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев".

Детали: Так, организуется работа троллейбусных маршрутов:

  1. № 5 "Ул. Белицкая – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
  2. № 5-Д "Просп. Свободы – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
  3. № 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Независимости";
  4. № 7 "Ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
  5. № 8 "Ул. Смелянская – пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
  6. № 9-К "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта";
  7. № 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины - ул. Маршальская";
  8. № 12 "Ст. м. "Васильковская" – Железнодорожный вокзал";
  9. № 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал";
  10. № 17 "Пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
  11. № 18 "Майдан Независимости – ул. Сошенко";
  12. № 24 "Ул. Северная – просп. Свободы";
  13. № 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободы";
  14. № 26 "Просп. Свободы – ст. м. "Нивки";
  15. № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Киев-Волынский";
  16. № 29-Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";
  17. № 30 "Ул. Милославская – ул. Кадетский Гай";
  18. № 32 "Ул. Северная – ул. Сошенко";
  19. № 34 "Ул. Северная – ст. м. "Почайна";
  20. № 34-К "Ул. Северная – просп. С. Бандеры";
  21. № 36 "Ул. Северная – ст. м. "Святошин";
  22. № 37 "Ул. Милославская – ст. м. "Лесная";
  23. № 37-А "Поликлиника – ст. м. "Лесная";
  24. № 38 "Ст. м. "Выдубичи" –Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне";
  25. № 40 "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта";
  26. № 41 "Ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";
  27. № 42 "Ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбедская";
  28. № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь";
  29. № 44 "Ул. Северная – просп. С. Бандеры";
  30. № 47 "Ул. Милославская – ст. м. "Минская";
  31. № 50-К "Ул. Милославская – Дарницкая площадь".

Также с 13 февраля восстановлен троллейбусный маршрут № 31 "Ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская".

Кроме этого, будет организована работа трамвайных маршрутов:

  1. № 4 "Ул. Милославская – ст. Троещина-2";
  2. № 8-К "Ст. м. "Позняки" – ул. П. Усенко";
  3. № 11 "Ул. Иорданская – Контрактовая площадь";
  4. № 12 "Контрактовая площадь – Пуща-Водица (14-я линия)";
  5. № 16 "Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра";
  6. № 17 "Ул. Иорданская – Пуща-Водица";
  7. № 19 "Площадь Шевченко – Контрактовая площадь";
  8. № 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лесная";
  9. № 22-К "Ул. П. Усенко – ЗЗБК";
  10. № 28-Д "Ул. Милославская – ст. м. "Позняки";
  11. № 29-К "Ст. м. "Бориспольская" – ул. П. Усенко";
  12. № 33-А "Ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко";
  13. № 35 "Ул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лесная".

Кроме этого, продолжат работу трамвайные маршруты:

ВИДЕО ДНЯ

№ 1 "Михайловская Борщаговка – ст. Старовокзальная" (восстановлено с 13.01.2023);

№ 3 "Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная" (восстановлено с 13.01.2023);

№ 5 "Ул. Сержа Лифаря – ст. Троещина-2" (восстановлено с 31.01.2023);

№ 28 "Ул. Милославская – ст. м. "Лесная" (восстановлено с 31.01.2023).

Этому предшествовало: В Киеве потребителям уже несколько дней не отключали электроэнергию.

В Yasno сообщили, что специалистам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей, поэтому дефицита генерации электроэнергии нет уже несколько суток.

Трамваи и троллейбусы перестали ходить в столице 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии. На их маршрутах курсировали автобусы.

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Темы: КиевтранспортэлектроэнергияВиталий Кличко
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