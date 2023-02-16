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У Кременчуку чути звуки вибухів – мер

"Українська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 02:43
У Кременчуку чути звуки вибухів – мер
ілюстративне фото: t.me/dneproperatyv

Міський голова Кременчука Віталій Малецький вночі 16 лютого повідомив про вибухи в місті.

Джерело: Малецький у Телеграм

Пряма мова: "Підвищена ракетна небезпека!

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Чути звуки вибухів!

Перебувайте в укриттях! Зберігайте спокій!

Деталі згодом".

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Деталі: Малецький додав, що, за повідомленням Полтавської ОВА, в області працює ППО.

Нагадаємо: Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях України.

Теми: Кременчуквибухповітряна тривога
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