У Кременчуку чути звуки вибухів – мер
Четвер, 16 лютого 2023, 02:43
Міський голова Кременчука Віталій Малецький вночі 16 лютого повідомив про вибухи в місті.
Джерело: Малецький у Телеграм
Пряма мова: "Підвищена ракетна небезпека!
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Чути звуки вибухів!
Перебувайте в укриттях! Зберігайте спокій!
Деталі згодом".
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Деталі: Малецький додав, що, за повідомленням Полтавської ОВА, в області працює ППО.
Нагадаємо: Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях України.