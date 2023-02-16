В Кременчуге слышны звуки взрывов – мэр

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий ночью 16 февраля сообщил о взрывах в городе.

Источник: Малецкий в Телеграмм

Прямая речь: "Повышенная ракетная опасность!

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Слышны звуки взрывов!

Находитесь в укрытиях! Сохраняйте спокойствие!

Детали позже".

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Детали: Малецкий добавил, что, за данными Полтавской ОВА, в области работает ПВО.

Напомним: Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 16 февраля, во всех областях.