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Ночью Россия выпустила по Украине 36 ракет, ПВО уничтожила 16 из них

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 07:50
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 16 февраля Россия выпустила по Украине 36 ракет, ПВО уничтожила 16 из них.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в соцсетях

Детали: Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.

По данным главнокомандующего, всего в ударе было применено 36 ракет (12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельная ракета "Оникс").

Для пусков использованы самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского моря соответственно, самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя и носители крылатых ракет в акватории Черного моря.

Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Дословно: "К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Сейчас на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет".

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Что предшествовало: Воздушную тревогу объявили ночью в четверг 16 февраля во всех областях Украины. Утром Офис президента сообщил о попаданиях на севере, западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
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