Єрмак повідомив про влучання внаслідок нічної атаки
Четвер, 16 лютого 2023, 07:26
Після нічної ворожої атаки є влучання на Півночі, Заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
Джерело: очільник Офісу президента Андрій Єрмак
Пряма мова: "Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях".
Деталі: Єрмак додав, що росіяни дещо змінили тактику.
За його словами, окупанти проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі.
"Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА" – зазначив Єрмак.
Нагадаємо: Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях.
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