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Єрмак повідомив про влучання внаслідок нічної атаки

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 06:26
Єрмак повідомив про влучання внаслідок нічної атаки
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Після нічної ворожої атаки є влучання на Півночі, Заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Джерело: очільник Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях".

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Деталі: Єрмак додав, що росіяни дещо змінили тактику.

За його словами, окупанти проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі.

"Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА" – зазначив Єрмак.

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Нагадаємо: Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях.

Теми: обстрілОфіс генпрокуроравійна
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