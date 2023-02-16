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Данілов: Росіяни готують нову масовану ракетну атаку на 23 – 24 лютого, ми готові

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 лютого 2023, 09:39
Олексій Данілов, скриншот

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російські загарбники готують нову масовану ракетну атаку на Україну, яка може статись 23 – 24 лютого.

Джерело: Данілов підчас телемарафону "Єдині новини".

Пряма мова Данілова: "Вони (росіяни, - ред.) готуються і будуть намагатися саме на 24, 23 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитись, більше того, ми до цього готові".

Деталі: За його словами, в Україні вже розуміють, що являють собою подібні атаки, коли на Україну летіло від 115 до 120 ракет. "Впораємося і з цим днем", - переконаний секретар РНБО.

Що було раніше: За даними військових, тільки в ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них. Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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Теми: Даніловвійнаракетний удар
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