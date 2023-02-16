Данилов: Россияне готовят новую массированную ракетную атаку на 23 - 24 февраля, мы готовы

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российские захватчики готовят новую массированную ракетную атаку на Украину, которая может произойти 23 - 24 февраля.

Источник: Данилов во время телемарафона "Единые новости".

Прямая речь Данилова: "Они (россияне, - ред.) готовятся и будут пытаться именно на 24, 23 февраля сделать еще одну попытку массированной атаки. К этому надо спокойно относиться, более того, мы к этому готовы".

Детали: По его словам, в Украине уже понимают, что представляют собой подобные атаки, когда на Украину летело от 115 до 120 ракет. "Справимся и с этим днем", - убежден секретарь СНБО.

Что предшествовало: По данным военных, только в ночь на 16 февраля Россия выпустила по Украине 36 ракет, ПВО уничтожила 16 из них. Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.