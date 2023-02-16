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Путин попытается снова склонить Лукашенко к прямому участию в войне - Данилов

Станислав ПогориловЧетверг, 16 февраля 2023, 09:44
Путин попытается снова склонить Лукашенко к прямому участию в войне - Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что на очередной встрече в пятницу президент страны-агрессора Владимир Путин попытается снова склонить нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

Источник: Данилов во время телемарафона "Единые новости"

Прямая речь Данилова: "Страна Беларусь уже давно оккупирована Российской Федерацией. Это доказанный факт. Лукашенко, как может, упирается, чтобы его не заставили принимать активное, прямое участие Беларуси в войне против нашего народа. Я думаю, что в пятницу будет еще одна встреча, когда его (Лукашенко - ред.) будут заставлять поменять свою точку зрения".

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Детали: При этом Секретарь СНБО отметил, что как только Беларусь в лице Лукашенко изменит свою позицию, "это будет конец (страны) в том виде, в котором она на сегодняшний день есть".

Данилов также напомнил, что до нынешнего времени встречи Путина и Лукашенко относительно прямого участия Беларуси в войне с Украиной не были результативными для России.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 февраля "Беларускі Гаюн" сообщал, что в настоящее время в приграничных с Украиной районах Беларуси не наблюдаются активные перемещения российских военных, что может свидетельствовать об отсутствии признаков подготовки наступления с этого направления.
  • 14 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко и Путин могут снова встретиться 17 февраля.

Темы: ПутинЛукашенкоУкраинавойна
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