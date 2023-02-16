Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі підтвердили: Лукашенко у п'ятницю приїде до Путіна говорити про війну

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 лютого 2023, 12:24
Олександр Лукашенко, володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін в п'ятницю зустрінеться з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у підмосковній резиденції Ново-Огарьово, бесіда матиме ґрунтовний характер.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, білоруське провладне інформагентство "Белта" з посиланням на Лукашенка

Пряма мова Пєскова: "Що стосується підготовки до зустрічі завтра двох президентів - Путіна і Лукашенка - так, я можу підтвердити, така зустріч готується".

Деталі: За його словами, зустріч відбудеться в Ново-Огарьово, "бесіда буде ґрунтовною".

Лукашенко також підтвердив, що зустріч відбудеться 17 лютого та розповів про основні теми, які будуть обговорюватись.

Пряма мова Лукашенка: "Ми питання безпеки, оборони будемо обговорювати. Але головне (я вже говорив, що ми десь у квітні-травні готуємо засідання Вищої державної ради) - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуть на Вищій державній раді", - сказав він.

Також планується обговорення питань спільного військового угруповання в Білорусі. "Якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - сказав Лукашенко.

ВІДЕО ДНЯ

Лукашенко також почав говорити про те, що російські військові перебувають в Білорусі начебто не для того, щоб нападати на Україну. За його версією, росіяни "проходять бойове злагодження з білоруськими військовослужбовцями, щоб бути готовими разом у разі потреби відбивати агресію проти Білорусі".

Що було раніше

  • Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що на черговій зустрічі у п'ятницю президент країни-агресора Володимир Путін спробує знову схилити нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до прямої участі у війні проти України.
  • У розмові з журналістами Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні тільки у разі прямого нападу на Білорусь.

Читайте УП В Google News

Теми: ПутінЛукашенковійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 11:36, фотоУ Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки – ОВА

"Загроза влучання в реактор була високою": Енергоатом зафіксував проліт двох ракет над АЕС

ChatGPT тепер доступний в Україні

оновлено від 8:36Суботній ранок починався з масштабної повітряної тривоги

У Хмельницькому "пролунали два вибухи", на Миколаївщині спрацювала ППО – ОВА

"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії

Усі новини...
Путін
Лукашенко запросив Байдена до Мінська, щоб "закінчити війну": каже, що Путін теж підлетить
США досі вважають, що Крим - "червона лінія" для Путіна, але не зупинятимуть Україну – ЗМІ
Путін спробує знову схилити Лукашенка до прямої участі у війні – Данілов
Останні новини
14:49
На Берлінале відбулася прем’єра фільму Шона Пенна про війну в Україні
14:41
Фінляндія стане членом НАТО без Швеції у разі рішення Туреччини – генсек НАТО
14:25
відеоСнайпери СБУ показали "нічний відстріл росіян"
14:19
Кількість жертв землетрусу в Туреччині і Сирії перевищила 45 тисяч
13:56
Санкційне відомство США перевіряє пов’язаний з РФ бізнес Raiffeisen Bank
13:40
оновлено від 11:36, фотоУ Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки – ОВА
13:26
Курська область під обстрілом: села без електрики
13:17
Скільки дітей-переселенців пережили бойові дії та окупацію – дослідження
13:11
Міністр оборони Британії пояснив затримки з формуванням танкових батальйонів для України
13:08
Прем’єр Польщі підтримав зміну процедури вступу до ЄС для України
Усі новини...