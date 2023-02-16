У Кремлі підтвердили: Лукашенко у п'ятницю приїде до Путіна говорити про війну
Президент країни-агресора Володимир Путін в п'ятницю зустрінеться з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у підмосковній резиденції Ново-Огарьово, бесіда матиме ґрунтовний характер.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, білоруське провладне інформагентство "Белта" з посиланням на Лукашенка
Пряма мова Пєскова: "Що стосується підготовки до зустрічі завтра двох президентів - Путіна і Лукашенка - так, я можу підтвердити, така зустріч готується".
Деталі: За його словами, зустріч відбудеться в Ново-Огарьово, "бесіда буде ґрунтовною".
Лукашенко також підтвердив, що зустріч відбудеться 17 лютого та розповів про основні теми, які будуть обговорюватись.
Пряма мова Лукашенка: "Ми питання безпеки, оборони будемо обговорювати. Але головне (я вже говорив, що ми десь у квітні-травні готуємо засідання Вищої державної ради) - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуть на Вищій державній раді", - сказав він.
Також планується обговорення питань спільного військового угруповання в Білорусі. "Якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - сказав Лукашенко.
Лукашенко також почав говорити про те, що російські військові перебувають в Білорусі начебто не для того, щоб нападати на Україну. За його версією, росіяни "проходять бойове злагодження з білоруськими військовослужбовцями, щоб бути готовими разом у разі потреби відбивати агресію проти Білорусі".
Що було раніше:
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що на черговій зустрічі у п'ятницю президент країни-агресора Володимир Путін спробує знову схилити нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до прямої участі у війні проти України.
- У розмові з журналістами Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні тільки у разі прямого нападу на Білорусь.