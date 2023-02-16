У Кремлі підтвердили: Лукашенко у п'ятницю приїде до Путіна говорити про війну

Президент країни-агресора Володимир Путін в п'ятницю зустрінеться з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у підмосковній резиденції Ново-Огарьово, бесіда матиме ґрунтовний характер.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, білоруське провладне інформагентство "Белта" з посиланням на Лукашенка

Пряма мова Пєскова: "Що стосується підготовки до зустрічі завтра двох президентів - Путіна і Лукашенка - так, я можу підтвердити, така зустріч готується".

Деталі: За його словами, зустріч відбудеться в Ново-Огарьово, "бесіда буде ґрунтовною".

Лукашенко також підтвердив, що зустріч відбудеться 17 лютого та розповів про основні теми, які будуть обговорюватись.

Пряма мова Лукашенка: "Ми питання безпеки, оборони будемо обговорювати. Але головне (я вже говорив, що ми десь у квітні-травні готуємо засідання Вищої державної ради) - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуть на Вищій державній раді", - сказав він.

Також планується обговорення питань спільного військового угруповання в Білорусі. "Якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - сказав Лукашенко.

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Лукашенко також почав говорити про те, що російські військові перебувають в Білорусі начебто не для того, щоб нападати на Україну. За його версією, росіяни "проходять бойове злагодження з білоруськими військовослужбовцями, щоб бути готовими разом у разі потреби відбивати агресію проти Білорусі".

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