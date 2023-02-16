Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі підтвердили: Лукашенко у п'ятницю приїде до Путіна говорити про війну

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 лютого 2023, 11:24
У Кремлі підтвердили: Лукашенко у п'ятницю приїде до Путіна говорити про війну
Олександр Лукашенко, володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін в п'ятницю зустрінеться з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у підмосковній резиденції Ново-Огарьово, бесіда матиме ґрунтовний характер.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, білоруське провладне інформагентство "Белта" з посиланням на Лукашенка

Пряма мова Пєскова: "Що стосується підготовки до зустрічі завтра двох президентів - Путіна і Лукашенка - так, я можу підтвердити, така зустріч готується".

Реклама:

Деталі: За його словами, зустріч відбудеться в Ново-Огарьово, "бесіда буде ґрунтовною".

Лукашенко також підтвердив, що зустріч відбудеться 17 лютого та розповів про основні теми, які будуть обговорюватись.

Пряма мова Лукашенка: "Ми питання безпеки, оборони будемо обговорювати. Але головне (я вже говорив, що ми десь у квітні-травні готуємо засідання Вищої державної ради) - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуть на Вищій державній раді", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Також планується обговорення питань спільного військового угруповання в Білорусі. "Якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - сказав Лукашенко.

Лукашенко також почав говорити про те, що російські військові перебувають в Білорусі начебто не для того, щоб нападати на Україну. За його версією, росіяни "проходять бойове злагодження з білоруськими військовослужбовцями, щоб бути готовими разом у разі потреби відбивати агресію проти Білорусі".

Що було раніше

  • Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що на черговій зустрічі у п'ятницю президент країни-агресора Володимир Путін спробує знову схилити нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до прямої участі у війні проти України.
  • У розмові з журналістами Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні тільки у разі прямого нападу на Білорусь.

Теми: ПутінЛукашенковійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
Усі новини...
Реклама: