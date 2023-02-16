В Кремле подтвердили: Лукашенко в пятницу приедет к Путину говорить о войне

Президент страны-агрессора Владимир Путин в пятницу встретится с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево, беседа будет носить основательный характер.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, белорусское провластное информагентство "Белта" со ссылкой на Лукашенко

Прямая речь Пескова: "Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов - Путина и Лукашенко - да, я могу подтвердить, такая встреча готовится".

Детали: По его словам, встреча состоится в Ново-Огарево, "беседа будет основательной".

Лукашенко также подтвердил, что встреча состоится 17 февраля и рассказал об основных темах, которые будут обсуждаться.

Прямая речь Лукашенко: "Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное (я уже говорил, что мы где-то в апреле-мае готовим заседание Высшего государственного совета) - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждать на Высшем государственном совете", - сказал он.

Также планируется обсуждение вопросов совместной военной группировки в Беларуси. "Если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко также начал говорить о том, что российские военные находятся в Беларуси якобы не для того, чтобы нападать на Украину. По его версии, россияне "проходят боевое слаживание с белорусскими военнослужащими, чтобы быть готовыми вместе в случае необходимости отражать агрессию против Беларуси".

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