Прикордонники атакували ворога під Бахмутом і взяли в полон "вагнерівця"

Прикордонники атакували позиції ворога під Бахмутом: у ближньому бою знищили 5 загарбників і взяли в полон "вагнерівця".

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що напередодні бойовий розвідувальний дозор прикордонників здійснив наліт на позиції російсько-окупаційних військ під Бахмутом.

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Для уточнення тактичного контакту з противником українські захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів.

Вийшовши в тил окупантів, прикордонники атакували загарбників. У ближньому бою бійці Держприкордонслужби зі стрілецької зброї знищили до п’яти загарбників, одного захопили в полон.

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Дослівно: "Українські оборонці зафільмували, й чим ворог екіпірований. Розвантажувальний жилет, чотири магазини до автомата, одна граната, бинт та гумовий джгут. Ось й усе, що потрібно солдату "другої армії світу".