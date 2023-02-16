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Пограничники атаковали врага под Бахмутом и взяли в плен "вагнеровца"

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 13:08
фото ГПСУ

Пограничники атаковали позиции врага под Бахмутом: в ближнем бою уничтожили 5 захватчиков и взяли в плен "вагнеровца".

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что накануне боевой разведывательный дозор пограничников совершил налет на позиции российско-оккупационных войск под Бахмутом.

Для уточнения тактического контакта с противником украинские защитники боем захватили один из вражеских опорных пунктов.

Выйдя в тыл оккупантов, пограничники атаковали захватчиков. В ближнем бою бойцы Госпогранслужбы из стрелкового оружия уничтожили до пяти захватчиков, одного захватили в плен.

Дословно: "Украинские защитники сняли, и чем враг экипирован. Разгрузочный жилет, четыре магазина к автомату, одна граната, бинт и резиновый жгут. Вот и все, что нужно солдату "второй армии мира".

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Темы: БахмутПограничная службавойнаДонецкая область
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