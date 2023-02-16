Росія намагається модернізувати один із видів ракет, бо ті не влучають у ціль
Російська армія намагається модернізувати свої ракети Х-101, оскільки ті не виправдали очікувану точність.
Джерело: АрміяInform, яке цитує представника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ Микола Данилюк під час брифінгу у четвер
Пряма мова Данилюка: "Тактико-технічними характеристиками ракети Х-101 не втомлюються хизуватися російські пропагандисти. Однак, чому тоді країна-терорист змушена швидкими темпами вживати заходів щодо проведення модернізації такої "високоточної" та "сучасної" зброї? Крилата ракета Х-101 продемонструвала обмежені можливості прориву системи ППО. Фрагмент крилатої ракети Х-101 нової серії було знайдено поблизу села Малютянка Київської області.
На ньому чітко видно модернізовану оптико-електронну систему наведення. Як можна побачити, ця модифікація з’явилася ще наприкінці минулорічної осені. Це свідчить про те, що вже в той період часу ЗС РФ зіткнулися з проблемою точності нанесення удару даним видом крилатої ракети".
Деталі: Данилюк розповів, що росіяни принципово модернізували оптико-електронну систему наведення Х-101, а також змін зазнала електронно-обчислювальна машина типу БАГЕТ-62-04.
Представник Центру досліджень заявив, що Росія змогла замінити частину мікросхем та чіпів даної ЕОМ на чіпи інших виробників, проте "це не означає неефективність санкційної політики країн-партнерів та України".
"Навпаки, якби не жорсткі обмеження, Росія б взагалі не мала проблем із поповненням запасів крилатих ракет і постійно б завдавала масованих ракетних ударів, як це мало місце в перші місяці повномасштабної агресії проти України", - сказав Данилюк.
Що цьому передувало:
- В ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них.
- За даними головнокомандувача, всього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс").