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Росія намагається модернізувати один із видів ракет, бо ті не влучають у ціль

"Украинская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 13:21
Фото: Генштаб

Российская армия пытается модернизировать свои ракеты Х-101, поскольку те не оправдали ожидаемую точность.

Источник: АрмияInform, которое цитирует представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ Николай Данилюк во время брифинга в четверг

Прямая речь Данилюка: "Тактико-техническими характеристиками ракеты Х-101 не устают хвастаться российские пропагандисты. Однако, почему тогда страна-террорист вынуждена быстрыми темпами принимать меры по проведению модернизации такого "высокоточного" и "современного" оружия? Крылатая ракета Х-101 продемонстрировала ограниченные возможности прорыва системы ПВО. Фрагмент крылатой ракеты Х-101 новой серии был найден вблизи села Малютянка Киевской области.

На нем четко видно модернизированную оптико-электронную систему наведения. Как можно увидеть, эта модификация появилась еще в конце прошлогодней осени. Это свидетельствует о том, что уже в тот период времени ВС РФ столкнулись с проблемой точности нанесения удара данным видом крылатой ракеты".

Детали: Данилюк рассказал, что россияне принципиально модернизировали оптико-электронную систему наведения Х-101, а также изменения претерпела электронно-вычислительная машина типа БАГЕТ-62-04.

Представитель Центра исследований заявил, что Россия смогла заменить часть микросхем и чипов данной ЭВМ на чипы других производителей, однако "это не означает неэффективность санкционной политики стран-партнеров и Украины".

"Наоборот, если бы не жесткие ограничения, Россия бы вообще не имела проблем с пополнением запасов крылатых ракет и постоянно бы наносила массированные ракетные удары, как это имело место в первые месяцы полномасштабной агрессии против Украины", - сказал Данилюк.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • В ночь на 16 февраля Россия выпустила по Украине 36 ракет, ПВО уничтожила 16 из них.
  • По данным главнокомандующего, всего в ударе было применено 36 ракет (12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельная ракета "Оникс").

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Темы: Росcияракетный удар
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