В ОП впевнені, що Україна все ж отримає винищувачі

Українська влада переконана, що союзники рано чи пізно все ж приймуть рішення про надання Києву сучасних західних винищувачів.

Джерело: заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю "Радіо Свобода"

Пряма мова Жовкви: "Нам потрібні літаки. Тому весь час і під час кожного "Рамштайну" і під час кожної зустрічі президента чи телефонної розмови з лідерами ці питання обговорюються… Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту до Лондона було досягнення – домовленість про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки".

Деталі: За словами чиновника, подібні речі вже відбувалися: коли Україна чекала танки, то були навчання на цих танках, коли чекали далекобійні системи артилерії, то також починали навчатися на цих системах.

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