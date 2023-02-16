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В ОП впевнені, що Україна все ж отримає винищувачі

Ірина БалачукЧетвер, 16 лютого 2023, 12:46
В ОП впевнені, що Україна все ж отримає винищувачі
Бельгійський F-16. Фото ілюстративне Getty Images

Українська влада переконана, що союзники рано чи пізно все ж приймуть рішення про надання Києву сучасних західних винищувачів.

Джерело: заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю "Радіо Свобода"

Пряма мова Жовкви: "Нам потрібні літаки. Тому весь час і під час кожного "Рамштайну" і під час кожної зустрічі президента чи телефонної розмови з лідерами ці питання обговорюються… Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту до Лондона було досягнення – домовленість про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки".

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Деталі: За словами чиновника, подібні речі вже відбувалися: коли Україна чекала танки, то були навчання на цих танках, коли чекали далекобійні системи артилерії, то також починали навчатися на цих системах.  

Передісторія:

  • Раніше цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання передачі Україні західних винищувачів зараз не є актуальним. Він уточнив, що якісь подальші кроки можна буде обговорювати, якщо небо над Україною залишатиметься безпечним протягом найближчих 3-4 місяців.
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом Британія не надсилатиме винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі.

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Теми: Українавійнавинищувачі
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