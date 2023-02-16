В ОП уверены, что Украина все же получит истребители

Украинские власти убеждены, что союзники рано или поздно все же примут решение о предоставлении Киеву современных западных истребителей.

Источник: заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Жовквы: "Нам нужны самолеты. Поэтому все время и во время каждого "Рамштайна" и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами эти вопросы обсуждаются... Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение – договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем обучать пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники".

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Детали: По словам чиновника, подобные вещи уже происходили: когда Украина ждала танки, то были учения на этих танках, когда ждали дальнобойные системы артиллерии, то тоже уже начинали учиться на этих системах.

Предыстория:

Ранее на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас не является актуальным. Он уточнил, что какие-то дальнейшие шаги можно будет обсуждать, если небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение ближайших 3-4 месяцев.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Великобритания не будет отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе.