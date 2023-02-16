РФ вночі вразила ємності з нафтопродуктами на Кіровоградщині – ОВА

Росія в ніч проти 16 лютого вразила ємності з нафтопродуктами у Кіровоградській області.

Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram

Пряма мова: "У четвер о 03:40 був ракетний удар. Вражено ємності з нафтопродуктами. ДСНС ліквідовували аварію".

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Деталі: Пожежу, що виникла внаслідок ракетних ударів, локалізовано. За його словами, постраждалих немає. Комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо.

Що цьому передувало:

Раніше Кіровоградська ОВА повідомляла про ракетну атаку ворога на об’єкт інфраструктури.