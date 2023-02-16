РФ вночі вразила ємності з нафтопродуктами на Кіровоградщині – ОВА
Четвер, 16 лютого 2023, 15:13
Росія в ніч проти 16 лютого вразила ємності з нафтопродуктами у Кіровоградській області.
Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram
Пряма мова: "У четвер о 03:40 був ракетний удар. Вражено ємності з нафтопродуктами. ДСНС ліквідовували аварію".
Деталі: Пожежу, що виникла внаслідок ракетних ударів, локалізовано. За його словами, постраждалих немає. Комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо.
Що цьому передувало:
- Раніше Кіровоградська ОВА повідомляла про ракетну атаку ворога на об’єкт інфраструктури.