Вночі російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Полтавській і Кіровоградській областях

Під час нічної атаки російські ракети влучили в інфраструктурні об’єкти у Полтавській і Кіровоградській областях.

Джерело: повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича

Пряма мова Луніна: "Під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, зокрема у Полтавському районі. Працювали засоби ППО.

Також ворог ударив ракетами по території області. Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає".

Пряма мова Райковича: "Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби. Обійшлося без жертв".

Передісторія:

Раніше про влучання повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

В ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них.