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Вночі російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Полтавській і Кіровоградській областях

Олександр ШумілінЧетвер, 16 лютого 2023, 09:33
Вночі російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Полтавській і Кіровоградській областях
Фото: Андрій Райкович

Під час нічної атаки російські ракети влучили в інфраструктурні об’єкти у Полтавській і Кіровоградській областях.

Джерело: повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича

Пряма мова Луніна: "Під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, зокрема у Полтавському районі. Працювали засоби ППО.

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Також ворог ударив ракетами по території області. Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає".

Пряма мова Райковича: "Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби. Обійшлося без жертв".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше про влучання повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
  • В ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них.

Теми: Росіяобстріл
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