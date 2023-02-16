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Вночі російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Полтавській і Кіровоградській областях

Олександр ШумілінЧетвер, 16 лютого 2023, 10:33
Фото: Андрій Райкович

Під час нічної атаки російські ракети влучили в інфраструктурні об’єкти у Полтавській і Кіровоградській областях.

Джерело: повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича

Пряма мова Луніна: "Під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, зокрема у Полтавському районі. Працювали засоби ППО.

Також ворог ударив ракетами по території області. Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає".

Пряма мова Райковича: "Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби. Обійшлося без жертв".

Передісторія:

  • Раніше про влучання повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
  • В ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них.

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Теми: Росіяобстріл
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