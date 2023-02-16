РФ ночью поразила емкости с нефтепродуктами на Кировоградщине - ОВА
Четверг, 16 февраля 2023, 15:13
Россия ночью нанесла удар по емкостям с нефтепродуктами в Кировоградской области.
Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram
Прямая речь: "В четверг в 03:40 был ракетный удар. Поражены емкости с нефтепродуктами".
Детали: Пожар, возникший в результате ракетных ударов, локализован. По его словам, пострадавших нет. Комиссия осмотрит повреждения жилых зданий вокруг.
Что этому предшествовало:
- Ранее Кировоградская ОВА сообщала о ракетной атаке врага на объект инфраструктуры.