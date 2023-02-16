РФ ночью поразила емкости с нефтепродуктами на Кировоградщине - ОВА

Россия ночью нанесла удар по емкостям с нефтепродуктами в Кировоградской области.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь: "В четверг в 03:40 был ракетный удар. Поражены емкости с нефтепродуктами".

Реклама:

Детали: Пожар, возникший в результате ракетных ударов, локализован. По его словам, пострадавших нет. Комиссия осмотрит повреждения жилых зданий вокруг.

Что этому предшествовало:

Ранее Кировоградская ОВА сообщала о ракетной атаке врага на объект инфраструктуры.