Росіяни вдруге за день обстріляли Вовчанськ поблизу кордону, загинув чоловік

У четвер після 14:00 російські війська вдруге обстріляли місто Вовчанськ, в результаті чого загинув 46-річний чоловік.

Джерело: повідомлення керівника Харківської обласної адміністрації Олега Синєгубова у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям".

Що цьому передувало:

Раніше у четвер Синєгубов повідомив, що близько 10:30 ранку окупанти обстріляли місто, попередньо застосувавши авіацією. Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Пізніше керівник ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Вовчанську зросла до 6 осіб.