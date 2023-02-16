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Росіяни вдруге за день обстріляли Вовчанськ поблизу кордону, загинув чоловік

Олександр ШумілінЧетвер, 16 лютого 2023, 15:57
Фото ілюстративне

У четвер після 14:00 російські війська вдруге обстріляли місто Вовчанськ, в результаті чого загинув 46-річний чоловік.

Джерело: повідомлення керівника Харківської обласної адміністрації Олега Синєгубова у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям".

Що цьому передувало:

  • Раніше у четвер Синєгубов повідомив, що близько 10:30 ранку окупанти обстріляли місто, попередньо застосувавши авіацією. Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.
  • Пізніше керівник ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Вовчанську зросла до 6 осіб.

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Теми: РосіяХарків
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