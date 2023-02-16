Россияне второй раз за день обстреляли Волчанск вблизи границы, погиб мужчина

В четверг после 14:00 российские войска второй раз обстреляли город Волчанск, в результате чего погиб 46-летний мужчина.

Источник: сообщение руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова в Telegram

Прямая речь: "В результате повторного вражеского обстрела Волчанска, который произошел после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью".

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