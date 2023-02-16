Россияне второй раз за день обстреляли Волчанск вблизи границы, погиб мужчина

В четверг после 14:00 российские войска второй раз обстреляли город Волчанск, в результате чего погиб 46-летний мужчина.

Источник: сообщение руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова в Telegram

Прямая речь: "В результате повторного вражеского обстрела Волчанска, который произошел после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью".

Что этому предшествовало:

Ранее в четверг Синегубов сообщил, что около 10:30 утра оккупанты обстреляли город, предварительно применив авиацию. Также было повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

Позже руководитель ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате авиаудара по Волчанску возросло до 6 человек.