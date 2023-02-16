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Ракетний удар РФ 16 лютого: зенітники показали, як збили "Калібр"

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 16:18
скриншот

Зенітники Повітряних сил показали відео збиття російської крилатої ракети "Калібр" під час масованого удару в ніч на 16 лютого.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Деталі: На відео зафіксовано, як підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПК "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" вночі 16 лютого.

Дослівно: "Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі!".

Нагадаємо: В ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них.

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Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУвійна
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