Ракетний удар РФ 16 лютого: зенітники показали, як збили "Калібр"
Четвер, 16 лютого 2023, 16:18
Зенітники Повітряних сил показали відео збиття російської крилатої ракети "Калібр" під час масованого удару в ніч на 16 лютого.
Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Деталі: На відео зафіксовано, як підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПК "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" вночі 16 лютого.
Дослівно: "Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі!".
Нагадаємо: В ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них.