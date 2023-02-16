Ракетный удар РФ 16 февраля: зенитчики показали, как сбили "Калибр"

Зенитчики Воздушных сил показали видео сбития российской крылатой ракеты "Калибр" во время массированного удара в ночь на 16 февраля.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Детали: На видео зафиксировано, как подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады ПК "Південь" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр" ночью 16 февраля.

Дословно: "Продолжаем нашу борьбу, уничтожаем врага в украинском небе!".

Напомним: В ночь на 16 февраля Россия выпустила по Украине 36 ракет, ПВО уничтожила 16 из них.