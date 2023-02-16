Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар РФ 16 февраля: зенитчики показали, как сбили "Калибр"

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 16:18
скриншот

Зенитчики Воздушных сил показали видео сбития российской крылатой ракеты "Калибр" во время массированного удара в ночь на 16 февраля.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Детали: На видео зафиксировано, как подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады ПК "Південь" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр" ночью 16 февраля.

Дословно: "Продолжаем нашу борьбу, уничтожаем врага в украинском небе!".

Напомним: В ночь на 16 февраля Россия выпустила по Украине 36 ракет, ПВО уничтожила 16 из них.

Читайте УП В Google News

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кулеба и европейские лидеры ответили лидеру Чехии на намеки об уступках Украины в войне

Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине

фотоПропагандисты вагнеровцев случайно раскрыли ремонтную базу под Луганском - СМИ

обновлено от 11:36, фотоВ Хмельницком ракеты попали в военный объект и вблизи остановки - ОВА

"Угроза попадания в реактор была высокой": Энергоатом зафиксировал пролет двух ракет над АЭС

ChatGPT теперь доступен в Украине

Все новости...
ракетный удар
На территории Молдовы в четвертый раз нашли фрагмент ракеты после ударов РФ
РФ за сутки обстреляла инфраструктуру четырех областей – ОВА
Росія намагається модернізувати один із видів ракет, бо ті не влучають у ціль
Последние новости
18:05
Россия продолжает импортировать китайские дроны для войны в Украине - WSJ
18:02
Новоизбранный президент Чехии уже говорит о победе Украины при трех условиях
17:56
Британия поможет странам, которые решат предоставить самолеты Украине - Сунак
17:43
В Германии критикуют просьбу Украины о кассетных боеприпасах и фосфорных бомбах
17:30
Кулеба и европейские лидеры ответили лидеру Чехии на намеки об уступках Украины в войне
17:29
Microsoft планирует запустить рекламу на Bing, который использует алгоритм ChatGPT
17:17
фотоНаписал песню и законопроект о легализации проституции: как украинцы тестируют ChatGPT
17:17
Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине
16:55
Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов до решения о предоставлении самолетов
16:51
В Беларуси квартиру оппозиционеров Светланы и Сергея Тихановских выставили на торги – СМИ
Все новости...