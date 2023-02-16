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Ізраїль підтримає в ООН формулу миру Зеленського - міністр

"Українська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 15:35
Ізраїль підтримає в ООН формулу миру Зеленського - міністр
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Коена під час спільної пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві

Пряма мова: "Ізраїль підтримає українську "мирну ініціативу" в межах ООН наступного тижня".

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Деталі: Коен додав, що Ізраїль підтримує народ України, а також український суверенітет і територіальну цілісність.

Що цьому передувало:

  • У четвер Коен прибув до Києва – це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
  • Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі 11 жовтня 2022 року на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні.

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Теми: Ізраїль
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