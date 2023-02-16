Ізраїль підтримає в ООН формулу миру Зеленського - міністр

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Коена під час спільної пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві

Пряма мова: "Ізраїль підтримає українську "мирну ініціативу" в межах ООН наступного тижня".

Деталі: Коен додав, що Ізраїль підтримує народ України, а також український суверенітет і територіальну цілісність.

Що цьому передувало: